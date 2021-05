Portrait de Jonathan Fournel, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2021 piano

Son compositeur préféré est Brahms. Pas étonnant donc qu’il ait choisi d’interpréter son 2ème concerto lors de sa finale. Il aime surtout les pièces pour piano avec orchestre ou les œuvres symphoniques. Il rêve un jour de devenir chef d’orchestre. Quand il joue du piano, d’ailleurs, il veut imaginer qu’il a un orchestre sous les doigts.

L’imagination est justement sans doute ce qui caractérise le plus Jonathan. Il veut avant tout raconter une histoire, avec des personnages qu’il met en scène. Une pièce de musique ressemble à un livre, avec ses chapitres ou à un opéra, avec ses actions, ses rebondissements. Il faut sans cesse raconter quelque chose pour maintenir le suspense et susciter l’imagination de l’auditeur également. L’histoire qu’il nous raconte, on peut la lire également sur son visage, tellement expressif. On sent qu’il donne de la vie et une raison d’être à chaque note.

pour revoir les prestations de Jonathan Fournel dans les épreuves précédentes

Pour ce faire, il va au-delà de ses capacités physiques, on sent qu’il est épuisé à la fin de ses prestations. Il ne calcule pas, il se donne tout entier et c’est sans doute cela qui rend ses concerts passionnants et captivants.

Ce concours est donc difficile physiquement mais psychologiquement aussi. Ces derniers temps, il se couche avec Brahms et il se lève avec Brahms. Il a l’impression de devenir fou quand il se met au piano car il y a encore tellement de détails à parfaire. Mais en même temps, il doit s’économiser pour garder des forces pour la finale.

Le meilleur moyen de penser à autre chose est de s’occuper de ses nombreuses plantes qui égaient son appartement.