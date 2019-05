Portrait de Ioana Cristina Goicea

Ioana Cristina Goicea a 26 ans, elle est née en Roumanie, mais elle vit et étudie en Allemagne au Conservatoire de Hanovre.

Elle jouera ce soir le concerto n°1 de Chostakovitch, qu'elle connaît très bien pour l'avoir joué de nombreuses fois : c'est pour elle un des concertos les plus émouvants et les plus profonds jamais écrits.