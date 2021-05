Portrait de Dmitry Sin, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2021 piano

Il est né près de la côte est de la Russie il y a 26 ans . Son père est dentiste et sa mère employée, il n’est donc pas né dans une famille de musiciens. Sa vocation pour le piano lui est venue lorsqu’il chantait avec sa classe au jardin d’enfants. Il était nettement plus intéressé par l’accompagnement du piano que par les chansons. Après des études à Moscou, il a reçu une bourse pour étudier à l’Ecole Normale Alfred Cortot à Paris. Il y suit toujours les cours de Rena Shereshevskaya , Russe elle aussi.

C’est en voyant la performance d’un autre élève de son professeur en finale du Concours Reine Elisabeth de 2013, Rémi Geniet, qu’il a décidé que ce concours deviendrait son rêve, son objectif. C’est sans doute pour cela que Dmitry nous a raconté lors du tournage qu’il vivait pour l’instant le meilleur moment de sa vie.

Il est un peu réservé et secret. Il était donc vraiment stressé à l’idée de notre interview. Il nous a avoué qu’il était moins nerveux de jouer en finale que de répondre à nos questions !

Quand il joue, Dmitry est totalement investi dans sa musique. On a l’impression qu’il chante car son visage est très expressif, on peut y lire chacune de ses intentions et de ses émotions, il vit littéralement profondément chaque note qu’il joue. Il cherche dans chaque pièce quelque chose qui peut le surprendre et qu’il va ensuite transmettre à son auditoire.

Le morceau qui lui permet d’aller le plus loin dans la recherche des détails est le Concerto n° 3 de Rachmaninov, une œuvre qu’il va interpréter lors de sa finale. Quand il écoute ou qu’il joue cette musique, il a envie de rire, de pleurer. Cette musique dépasse le monde des mots. Il se sent tellement proche de cette musique qu’il n’aurait jamais pu imaginer choisir un autre concerto pour se défendre en finale du concours de ses rêves.