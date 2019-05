Portrait d'Eva Rabchevska

Ce soir, elle interprétera le concerto en ré majeur de Brahms, parce qu'il est l'un de ses favoris et qu'il lui permet d'exprimer ses émotions et sa personnalité.

La mère d'Eva Rabchevska est professeur de piano, et donc Eva a grandi dans la musique. C'est en regardant à la télévision un concert de musique de chambre qu'elle est tombée amoureuse du son du violon. Mais quand elle en a eu un en main, elle qui ne connaissait que les touches du piano, a demandé à sa mère où se cachaient les notes !

Elle joue actuellement sur un violon de 1740, un Carlo Antonio Testore, dont elle aime le son très clair, chaleureux et coloré à la fois.

Elle essaie de ne pas stresser pour la finale du Concours, et de ne voir ça que comme un pas de plus dans la vie. Même si elle avoue qu'elle suit toutes les éditions depuis l'âge de 12 ans.. et que se retrouver en finale, c'est comme un conte de fées !