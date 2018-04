Pierre-Yves Pruvot, 4e lauréat 2000

Né en France en 1970, le baryton Pierre-Yves Pruvot a fait une formation complète de musicien (trompette et piano) parallèlement à des études d'ingénieur. Il se tourne ensuite vers l'apprentissage du chant et bénéficie de l'enseignement de Pascale Reynaud, Margreet Honig, Ruben Lifschitz et Dalton Baldwin.

En 2000, il obtient le quatrième prix du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.