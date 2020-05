Nicolas Dernoncourt : "Nous avons reporté le Concours par respect pour les candidats"

La première épreuve du Concours Reine Elisabeth de piano aurait dû avoir lieu en ce moment à Flagey. Sur les 331 candidats qui s’étaient présentés, 74 avaient été retenus pour participer à ce concours de renommée internationale. Rappelons que parmi les pianistes sélectionnés, il n’y avait aucun Belge.

Aujourd'hui, le Concours Reine Elisabeth l’a annoncé sur son site : le concours de piano sera reporté à 2021. Et la présélection ne sera plus à faire puisque ce seront les mêmes 74 candidats choisis pour cette année qui se présenteront.

Nicolas Dernoncourt, le secrétaire général du concours précise : "C’est surtout vis-à-vis d’eux que l’on voulait que cette session ait lieu. En effet, ajoute-t-il, un jury s’est rassemblé, il a travaillé pendant des semaines pour sélectionner ces candidats, donc on trouvait cela important que l’on fasse tout ce qui était possible pour que ces candidats puissent aller au bout du processus et de cette préparation qui elle aussi, a lieu des années et des années en amont".

qui sont les 74 candidats qui ont été sélectionnés

En effet, pour se présenter au Concours Reine Elisabeth, il faut compter parmi les meilleurs pianistes au monde, et la préparation au répertoire et à une telle pression prend bien souvent des années de travail.

Le report du Concours Reine Elisabeth de piano à 2021 entraîne le décalage des concours suivants : le concours de violoncelle aura lieu en 2022, celui de chant en 2023 et le concours de violon aura lieu en 2024.