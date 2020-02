Les réservations pour le concours Reine Elisabeth 2020 sont ouvertes

Envie d’assister au prestigieux CMIREB, plus connu sous le nom de concours Reine Elisabeth, qui est consacré cette année au piano ? Les tickets sont dès à présent en vente sur le tout nouveau site de l’événement, qui a subi cette année une refonte complète afin d’en améliorer le design et de faciliter la navigation. Le prix des billets et la procédure de réservation pour la demi-finale, la finale et les concerts des lauréats y sont détaillés.

Le premier tour du concours aura lieu du 4 au 9 mai à Flagey. C’est là également que se déroulera la demi-finale, du 11 au 16 mai, au cours de laquelle les candidats seront accompagnés par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la baguette de Frank Braley, l’ancien directeur musical de l’orchestre (lui-même ancien lauréat du Reine Elisabeth en piano). La finale se tiendra du 25 au 30 mai à Bozar, dans la Grande Salle Henry Le Bœuf. Les finalistes seront accompagnés de l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles, sous la conduite de Stéphane Denève.

Comme chaque année, à côté du concours proprement dit, plusieurs concerts sont organisés pour valoriser les lauréats. Les 3 et 4 juin, les récitals des lauréats auront lieu à Flagey. Le 16 juin, un concert est organisé à Bozar avec les 4e, 5e et 6e lauréats, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Gergely Madaras. Enfin, pour finir en apothéose, le concert de clôture avec les 1er, 2e et 3e lauréats se tiendra à Bozar également le 18 juin, avec l’Orchestre Symphonique d’Anvers, conduit par Elim Chan.