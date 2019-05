Laurent Graulus et Gwenn Lucas ont rassemblé les meilleurs extraits des prestations, et les interviews des lauréats, en fait tout ce qu'il ne fallait pas manquer durant ce mois musical exceptionnel du Concours Reine Elisabeth 2019 consacré au violon.

Et évidemment, on réentendra la proclamation qui a couronné samedi minuit et quart, l'Américain Stella Chen comme première lauréate ainsi que ses premières réactions à l'annonce de sa victoire.