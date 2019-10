Les inscriptions pour le Concours Reine Elisabeth 2020 piano sont ouvertes

Plus

Cette annonce s'adresse à tous les pianistes de formation classique, âgés de 18 à 30 ans, qui se sentent prêts à se lancer dans une carrière internationale : le site officiel du Concours Reine Elisabeth vient de publier l'ouverture des candidatures pour l'édition 2020 consacrée au piano.

La procédure est simple : il suffit de se créer un compte sur le site officiel, de remplir un dossier administratif et d'uploader des vidéos de prestations de différentes pièces précisées dans le règlement d'inscription.

Le jury de présélection demande des enregistrements vidéo (son et image) de prestations personnelles récentes de bonne qualité d'un prélude et fugue du "Clavier bien tempéré" de J.S. Bach, d'une sonate de Haydn, Mozart, Beethoven ou Schubert, d'une étude de Chopin et d'une œuvre au choix pour piano solo. Les œuvres avec accompagnement d'orchestre ne sont pas acceptées.

Le tout doit être envoyé avant le 4 décembre à 12h.

2 images Lukas Vondracek, proclamé premier lauréat du Concours Reine Elisabeth piano 2016 NICOLAS MAETERLINCK

Le Concours Reine Elisabeth 2020 se déroulera du 4 au 30 mai 2020.

La première épreuve se tiendra à Flagey, du 4 au 9 mai.

Les 24 demi-finalistes se produiront à Flagey du 11 au 16 mai.

Les 12 finalistes, après une semaine à la Chapelle Musicale, se produiront sur la scène de la salle Henry Le Boeuf, à Bozar, du 23 au 30 mai.

Plus d'informations sur les réservations sur le site officiel du Concours.