Les dernières prestations de la demi-finale du Concours Reine Elisabeth

Les derniers candidats se sont présentés hier soir vers 20h, sur la scène du Studio 4, à Flagey. Parmi eux, effet du hasard du tirage au sort, les deux sopranos belges, Charlotte Wajnberg, et Marianne Croux.

Charlotte Wajnberg

JOSEPH JONGEN Bal de fleurs [6 MÉLODIES OP. 25 – ADOLPHE HARDY]

FRANZ SCHUBERT Suleika I D 720 [MARIANNE VON WILLEMER]

GIACOMO PUCCINI Quando m’en vo [MUSETTA – LA BOHÈME]

CLAUDE DEBUSSY L’année en vain chasse l’année – Azaël, Azaël pourquoi m’as-tu quittée [L’ENFANT PRODIGUE – ÉDOUARD GUINAND]

GIAN CARLO MENOTTI Hello Margaret, it’s you ? [LUCY – THE TELEPHONE]