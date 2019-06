Les concerts des lauréats du Concours Reine Elisabeth

Deux de ces soirées exceptionnelles seront retransmises en direct sur Musiq3 à 20h, les mardi 4 et jeudi 6 juin. Le concert des trois premiers lauréats sera également retransmis en différé sur La Trois et sur Auvio , le vendredi 7 juin à 21h10.

Les six premiers lauréats du Concours Reine Elisabeth 2019 se produiront lors de différentes soirées de gala.

Mardi 4 juin avec Shannon Lee, Júlia Pusker et Ioana Cristina Goicea

Les violonistes Shannon Lee (4e), Júlia Pusker (5e) et Ioana Cristina Goicea (6e) retrouveront la scène du Palais des Beaux-Arts. Elles interpréteront chacune un concerto pour violon et orchestre (Krongold, Mendelssohn et Tchaïkovski), accompagnées de l'Antwerp Symphony Orchestra dirigé par Martyn Brabbins.

Ioana Cristina Goicea

Erich Korngold : Concerto en ré majeur op. 35 (Moderato nobile, Romance : Andante, Finale : Allegro assai vivace)

Júlia Pusker

Felix Mendelssohn : Concerto en mi mineur op. 64 (Allegro molto appassionato, Andante, Allegretto non troppo - Allegro molto vivace)

Shannon Lee

Pyotr Tchaikovsky : Concerto en ré majeur op. 35 (Allegro moderato, Canzonetta, Allegro vivacissimo)

Ils seront également en concert, ce vendredi 7 juin à Anvers, à l'Elisabeth Center/Koningin Elisabethzaal, et le samedi 8 juin à Bruges au Concertgebouw.