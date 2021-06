Les concerts de clôture du Concours Reine Elisabeth 2021 en TV, en podcast et sur Auvio

Le concert réunissant les 1er, 2e et 3e lauréats et le Brussels Philharmonic, sous la direction de Stéphane Denève, a eu lieu au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le mercredi 9 juin à 20h, en présence d’un public restreint, qui rassemblait les mécènes et les entreprises qui ont rendu l’organisation du Concours de Piano 2021 possible.

Il a été diffusé en direct sur Musiq3, où il est toujours disponible en podcast.

À l’occasion de la Fête de la musique, le concert sera diffusé sur La Trois le dimanche 20 juin à 20h35. La soirée sera présentée par Caroline Veyt. Et il restera disponible en replay sur Auvio.