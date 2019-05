Les archives du Concours : le concerto de Sibelius de 1971 à 1997

Depuis les débuts du Concours Musical International Reine Elisabeth, le concerto de Sibelius a permis à 5 violonistes de remporter la première place. Nous avons donc imaginé de monter le début du 1er mouvement dans une continuité musicale, en passant d’un gagnant à l’autre, exception faite de Jaime Laredo en 1959 car la RTBF n’avait pas filmé sa finale.

La séquence commence donc avec Miriam Fried en 1971, en noir et blanc, suivie par Yuzuko Horigome en 1980, mais en couleurs cette fois. Sans coupure, nous découvrons Yayoi Toda en 1993 et enfin l’extrait musical se termine avec Nikolaj Znaider en 1997. Un moyen original de se remémorer leurs merveilleuses prestations lors des finales et de ressentir les différences des époques qui défilent.