Les archives du Concours : hommage à Edith Volckaert

Edith Volkaert a marqué les esprits en devenant la première femme belge à obtenir une 5ème place au Concours Musical International Reine Elisabeth.

Ce condensé des archives de sa participation à la session de violon de 1971 retrace son brillant parcours, en commençant par la proclamation des 24 demi-finalistes et une masterclass donnée par son professeur Carlo Van Neste, aussi à l’aise au piano qu’au violon pour accompagner Edith.

Cette répétition du 4ème concerto de Vieuxtemps et l’interview de ces 2 artistes nous font découvrir leur relation qui allait bien au-delà d’un simple rapport professeur-élève.

Les images de son séjour à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et surtout le trajet en voiture de la Chapelle au Palais des Beaux-Arts le jour de sa finale montrent à quel point Edith vivait ce moment important de sa carrière comme un événement éreintant psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Sa joie, sa simplicité et son bonheur lors de son retour à la maison après sa prestation en finale dans le concerto de Chostakovitch et la proclamation, félicitée par les siens, sont très émouvants et nous font regretter sa disparition précoce.

Au micro de Georges Konen, Edith raconte sa finale, sa corde cassée en plein concerto et ses désirs de vie normale, loin du star système.