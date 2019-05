Les archives du Concours : 1959, Jaime Laredo

La RTBF dispose de nombreuses archives animées depuis les premières sessions du Concours Musical International Reine Elisabeth. Il nous a semblé intéressant de vous faire partager les séquences les plus emblématiques des 17 sessions de violon.

Dans ce premier épisode, nous retournons 60 ans en arrière dans les coulisses du concours. En 1959, Jaime Laredo obtenait le premier prix et aujourd’hui, il est de retour en Belgique pour siéger dans le jury. C’est l’occasion de revoir les images en noir et blanc de la Reine Elisabeth et de la belle victoire de ce jeune Bolivien de 17 ans qui a développé toute sa carrière aux Etats-Unis. Avec une très belle interview vintage menée par le journaliste maison René Thierry.