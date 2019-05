Le programme du 4e jour de demi-finale du Concours

A partir d'aujourd'hui, les candidats vont se présenter pour la deuxième fois devant le jury du Concours Reine Elisabeth.

Ceux qui auront interprété un concerto de Mozart, choisi parmi les les concerti KV207 (n.1 en si bémol majeur), KV218 (n. 4 en ré majeur) et KV219 (n. 5 en la majeur), vont maintenant présenter un récital choisi par le jury entre les deux programmes qu'ils ont proposé, un récital comprenant des œuvres au choix (dont une sonate pour violon et piano), ainsi que les 3ème et 4ème mouvements de la sonate en sol mineur op. 27/1 pour violon seul d’E. Ysaÿe et l’œuvre inédite imposée Scherzo - Bagatelle, écrite spécialement pour cette session par Bram Van Camp.

Et inversément, les demi-finalistes ayant déjà joué leur récital, vont dès aujourd'hui proposer un concerto.

Comme pour le début de la semaine, il y a deux sessions par jour, une à 15h, l'autre à 20h, et 4 demi-finalistes jouent par session.

pour consulter le programme complet de la semaine

Camille De Rijck et Vincent Delbushaye seront en direct à 15h et à 20h sur Musiq'3 et sur Auvio, pour présenter et commenter les deux sessions. Vous pourrez aussi les retrouver en direct sur La Trois dès 20h.

Les consultants de Camille De Rijck ce jeudi seront Elsa de Lacerda et Stéphanie-Marie Degand.