Le programme du 3e jour de la première épreuve du Concours Reine Elisabeth

En ce troisième jour des premières épreuves du concours, trois sessions sont au programme, à 12h, 16h et 20h. 1 candidate et 12 candidats vont se présenter devant les seuls membres du jury du Concours, qui seront répartis dans la salle pour respecter les mesures sanitaires.

Chaque pianiste se présentera en récital et proposera une œuvre de son choix et le premier mouvement d’une sonate classique de Beethoven, Haydn ou Mozart. Le candidat jouera également une ou deux études des quatre qu’il a étudiées : une de Chopin ; une de Liszt ; une des études de Bartók, Debussy, Prokofiev, Rachmaninov, Skryabin ou Stravinsky ; et une des études d’Abrahamsen, Dusapin, Ligeti, Mantovani, Messiaen, Ohana ou Rautavaara.

Ces sessions seront visibles en direct sur Auvio.