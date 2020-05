Le plus romantique des Concertos de la Finale, le 3e concerto de Rachmaninov

Concerto pour piano n° 3 en ré mineur opus 30 de Rachmaninov - le reportage de Thierry Loreau -... Le 3ème concerto pour piano de Rachmaninov, composé en 1909, est un des hits du Concours Reine Elisabeth. Ses accents romantiques, son architecture monumentale et grandiose ravissent le public et le jury à chaque session. Dans la continuité musicale de la fin du dernier mouvement, vous pourrez comparer la technique virtuose et les sentiments profonds exprimés par les 4 Premiers prix du Concours qui ont mis ce concerto à leur programme des finales. Andrei Nikolsky ( 1987 ) est suivi par Vitaly Samoshko ( 1999 ). Boris Giltburg ( 2013 ) enchaîne et Lukas Vondracek, le gagnant de la dernière session de piano en 2016, conclut le concerto dans son style engagé et spectaculaire inimitable.