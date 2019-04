Le jury du Concours Reine Elisabeth, en première épreuve

Sous la houlette de Gilles Ledure, le nouveau président du jury pour les épreuves de violon, piano et violoncelle, les membres du jury au complet sont au nombre de 17. Ils sont choisis pour leur renommée internationale dans le monde musical, sans tenir compte d’aucune considération raciale, idéologique, politique, religieuse, ni linguistique. La composition du jury peut varier d’une épreuve à l’autre. Mais chaque membre du jury assiste entièrement à l'épreuve pour laquelle il est désigné et disponible. Petite précision qui a toute son importance, un membre du jury ne peut voter ni pour un candidat qui lui est apparenté, ni pour un ancien ou un présent élève, qui aurait suivi plus de cinq cours avec le membre du jury en question. Et le dispositif est très clairement détaillé dans le règlement du concours. Le jury de la première épreuve :

Le président du jury Gilles Ledure Gilles Ledure, président du jury du Concours Reine Elisabeth - © Lander Loeckx Né en 1970 à Louvain, Gilles Ledure a étudié la musicologie à l’Université de Louvain et à la Sorbonne à Paris. Depuis 2011, il est Directeur général et artistique de l’institution culturelle Flagey. Sa carrière dans le monde de la musique débute en Belgique à la Monnaie et à l’Orchestre National de Belgique. Il est à la tête de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg à partir de 2006 et devient peu après Directeur artistique de l’Orchestre National de Lille et du Lille Piano Festival jusqu’en 2011. Il siège aux Conseils d’Administration du Concours Reine Elisabeth et du Festival van Vlaanderen Limburg et est membre du Comité Artistique de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. En 2019, il succède à Arie Van Lysebeth en tant que Président du Jury des prochaines sessions instrumentales du Concours Reine Elisabeth : Violon 2019, Piano 2020 et Violoncelle 2021.

Pierre Amoyal Pierre Amoyal - © DR Pierre Amoyal obtient son Premier Prix de violon au Conservatoire de Paris, à l’âge de 12 ans. À 17 ans, il part étudier avec Jascha Heifetz à Los Angeles, avec qui il fait de la musique de chambre et effectue ses premiers enregistrements. Cinq ans plus tard, sa carrière le conduira à travers toute l’Europe mais aussi au Japon, ce qui lui permet de jouer avec les orchestres les plus prestigieux, sous la direction des plus grands chefs (P. Boulez, S. Ozawa, C. Dutoit, G. Herbig, L. Maazel, K. Sanderling, M.W. Chung, etc.). Nommé, très jeune, professeur au Conservatoire National de Paris, il a enseigné au Conservatoire de Lausanne, Haute École de Musique, où il a créé la Camerata de Lausanne, en 2002, renommée récemment CameratAmoyal. Pierre Amoyal est également professeur au Mozarteum de Salzbourg. Il a été régulièrement membre du jury du Concours Reine Elisabeth depuis 1989.

Martin Beaver Martin Beaver - © Shayne Gray 4e Lauréat du Concours Reine Elisabeth en 1993, Martin Beaver a aussi remporté des prix aux concours internationaux d’Indianapolis et Montréal. Il a été membre du Tokyo String Quartet de 2002 à 2012. Et sa carrière de soliste l’a mené aux quatre coins du monde, avec notamment le San Francisco Symphony, le Toronto Symphony, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, et le Sapporo Symphony Orchestra, sous la baguette de chefs tels que Kazuyoshi Akiyama, Raymond Leppard, Gilbert Varga et Yannick Nézet-Séguin. En musique de chambre, il a également partagé la scène avec Leon Fleisher, Pinchas Zukerman, Lynn Harrell, Sabine Meyer et Yefim Bronfman. Il a siégé dans les jurys de plusieurs concours : le Concours Reine Elisabeth en 2009, mais aussi ceux de Montréal, Osaka et Melbourne. Martin Beaver a été professeur entre autres au Peabody Conservatory et à la New York University. Il enseigne à présent au Colburn Conservatory of Music à Los Angeles.

Patrice Fontanarosa Patrice Fontanarosa - © DR Né à Paris dans un milieu d’artistes, Patrice Fontanarosa montre très tôt l’étendue de son talent en collectionnant nombre de prix internationaux. Pendant plusieurs années, il est violon-solo de l’Orchestre national de France côtoyant ainsi les plus grands chefs d’orchestre comme L. Maazel, S. Ozawa, L. Bernstein, G. Solti, C. Abbado, K. Böhm, etc. Il fut aussi directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie et violon-solo de l’orchestre I Virtuosi di Roma. Conseiller artistique de l’Orchestre Pasdeloup, il a enseigné au CNSM de Paris, et dirige actuellement une classe de perfectionnement à la Schola Cantorum. En 1995, il reçoit une Victoire de la Musique pour son enregistrement Le Violon de l’Opéra chez EMI. L’enregistrement du concerto pour violon et orchestre de Marcel Landowski qui lui est dédié, avec l’Ensemble Orchestral de Paris sous la direction de Georges Prêtre, lui vaut une nouvelle Victoire de la Musique en 1997. C'est la 3e fois qu'il participe au Concours Reine Elisabeth en tant que membre du jury.

Lorenzo Gatto Lorenzo Gatto - © Jelmer de Haas Diplômé du Conservatoire de Bruxelles à dix-sept ans, Lorenzo Gatto se perfectionne ensuite auprès d’Augustin Dumay à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et de Boris Kuschnir au Conservatoire de Vienne. Son travail et sa détermination sont brillamment récompensés lorsqu’il gagne le Deuxième Prix et le Prix du Public au Concours Reine Elisabeth en 2009. Il élargit encore l’éventail de ses collaborations en jouant avec de nombreux orchestres et chefs d’orchestre comme Benjamin Lévy, Philippe Herreweghe, Jaap van Zweden, Emmanuel Krivine et Yannick Nézet-Séguin. En musique de chambre, il partage la scène avec entre autres Maria João Pires, Menahem Pressler, Jean-Claude Vanden Eynden, Frank Braley et Gérard Caussé. Depuis quelque temps, il collabore avec le talentueux jeune pianiste belge Julien Libeer. Ensemble, ils enregistrent plusieurs sonates de Beethoven et ont sorti un disque récompensé par un Diapason d’Or. Depuis 2018, Lorenzo Gatto est professeur invité à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Musicien engagé, il mène des initiatives pour élargir les horizons de la musique classique : son investissement dans l’orchestre Young Belgian Strings et la Chorale d’enfants de Molenbeek "Chanter pour vivre ensemble" en est un bel exemple. C'est la première fois qu'il est membre du jury du Concours Reine Elisabeth.

Koichiro Harada Koichiro Harada, membre du jury du Concours Reine Elisabeth 2019 - © DR Né en 1945, Koichiro Harada a étudié le violon, la musique de chambre et la direction d’orchestre à la Toho Gakuen School of Music de Tokyo et à la Julliard School auprès de Hideo Saito, Kazuyoshi Akiyama, Dorothy DeLay et Ivan Galamian. En 1969, il fonde le Tokyo String Quartet, au sein duquel il joue en tant que premier violon pendant douze ans. Il enseigne ensuite au Cleveland Institute of Music et à l’Aspen Music Festival. Il est aussi reconnu comme chef d’orchestre et collabore régulièrement avec des ensembles tels que le New Japan Philharmonic, l’Osaka Philharmonic Orchestra, l’Hiroshima Symphony Orchestra, le Sapporo Symphony Orchestra, le Kyoto Symphony Orchestra et le Tokyo Philharmonic Orchestra. Parallèlement à ses activités de concertiste, Koichiro Harada est professeur à la Toho Gakuen School of Music de Tokyo et siège régulièrement dans les jurys de plusieurs concours internationaux, notamment le Concours Reine Elisabeth en 2001, et en 2005, et les Concours Wieniawski et Paganini.

Yossif Ivanov Yossif Ivanov - © Tom Barnes Yossif Ivanov s’est rapidement imposé sur la scène internationale en remportant à 16 ans le Premier Prix au concours de Montréal et le Deuxième Prix au Concours Reine Elisabeth deux ans plus tard. La saison dernière, il a fait ses débuts au Wigmore Hall de Londres avec son frère Philippe, et a retrouvé le Belgian National Orchestra et l’Orchestre de Picardie. Par le passé, il a partagé la scène avec les orchestres et les chefs les plus réputés. Avec les violonistes Lorenzo Gatto et Hrachya Avanesyan, il a fondé l’Ensemble "Trilogy" qui propose des chefs d’œuvres classiques mais aussi de la musique de film et des standards de jazz à travers l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. Après ses premiers pas musicaux, il a poursuivi son éducation musicale auprès de Zakhar Bron, Igor et Valery Oistrakh et Augustin Dumay. Yossif Ivanov est le plus jeune professeur de violon du Koninklijk Conservatorium de Bruxelles.

Victor Kissine Victor Kissine - © Tonhalle Dusseldorg Susanne Diesner Né à Saint-Pétersbourg, Victor Kissine a effectué ses études au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il a obtenu son master et son doctorat. Récompensé par l’Irino Prize à Tokyo en 1996, et par l’Académie de Lutèce à Paris en 1993, il a été compositeur en résidence de l’ensemble Musiques Nouvelles entre 1998 et 2000. Il collabore étroitement depuis de nombreuses années avec l’orchestre Kremerata Baltica et Gidon Kremer. Ses œuvres orchestrales ont été jouées notamment par le Belgian National Orchestra, le Komische Oper de Berlin, le Staatsorchester de Stuttgart, le San Francisco Symphony, le Konzerthausorchester de Berlin et les Orchestres Philharmoniques de Düsseldorf et Saint-Pétersbourg. En 2012, il a composé la pièce imposée Caprice pour la demi-finale de la session de violon du Concours Reine Elisabeth. En 2008, Victor Kissine a été élu à l’Académie Royale de Belgique.

Shirly Laub Shirly Laub, membre du jury du Concours Reine Elisabeth - © DR Shirly Laub étudie à Bruxelles avec Clemens Quatacker au Koninklijk Conservatorium, et se perfectionne ensuite avec Viktor Liberman et Philippe Hirshhorn à Utrecht. En 1997, elle obtient le titre de Jeune Soliste des communautés des radios publiques de langue française et devient lauréate Juventus, distinction du Conseil de l’Europe, en 2001. La même année, elle rejoint le Silk Road Ensemble de New York, jouant ainsi en musique de chambre avec Yo-Yo Ma dans le monde entier. Elle enregistre en duo violon-piano, chambriste et violon conducteur pour les radios Musiq’3, Klara, Concertzender, Radio Classique France, France Musique, Suisse Romande, Radio Canada, RAI et BBC, et pour les labels Explicit! et Fuga Libera. Violon solo du Royal Philharmonic Orchestra de Londres entre 1998 et 2005, elle est régulièrement invitée en tant que konzertmeister à l’Opéra de Covent Garden, dans les orchestres de la BBC, et dans les principaux orchestres symphoniques belges, mais également en France, Espagne, aux Pays-Bas et en Corée.

Mihaela Martin Mihaela Martin - © DR Née en Roumanie en 1958, Mihaela Martin a obtenu de nombreux prix lors de concours internationaux. Après un 2e Prix au Concours Tchaikovsky à l’âge de 19 ans, elle se fait également remarquer aux concours de Montréal, Sion et au Concours Reine Elisabeth, où elle termine 5e lauréate. Depuis, Mihaela Martin s’est imposée en soliste dans un large répertoire et est demandée par de nombreux orchestres. Elle s’est produite avec le BBC Symphony, le Royal Philharmonic, l’Orchestre symphonique de Montréal, le Mozarteum de Salzbourg ou le Gewandhaus de Leipzig, avec des chefs tels que K. Masur, N. Harnoncourt, C. Dutoit ou N. Järvi. Elle joue aussi souvent lors de festivals de musique de chambre avec des partenaires comme M. Argerich, Y. Bashmet, E. Leonskaya, N. Imai, L. Fleisher ou M. Pressler. En 2003, Mihaela Martin fonde le Michelangelo String Quartet. Elle a été professeur à la Haute École de Musique de Genève, enseigne à présent à la Musikhochschule de Cologne, à l’Académie Kronberg, et à la Barenboim-Said Akademie de Berlin.

Natalia Prischepenko Natalia Prischepenko, membre du jury du Concours Reine Elisabeth - © DR Natalia Prischepenko est née dans une famille de musiciens, en Sibérie. À l’âge de 7 ans, elle commence le violon avec sa mère, qui, encore aujourd’hui, reste sa meilleure conseillère. Dès 1989, elle rejoint la Musikhochschule de Lübeck, où elle termine ses études avec David Geringas. En 1990, elle gagne le Concours Paganini, et, en 1992, le Concours de violon de Tokyo. L’année suivante, elle est 5e lauréate du Concours Reine Elisabeth. Grâce à sa rencontre avec des artistes comme W. Levin, A. Brendel, les membres du Juilliard String Quartet, du Quatuor Alban Berg ou du Quatuor Emerson, Natalia Prischepenko découvre le monde de la musique de chambre. De 1994 à 2012, elle est membre du célèbre Quatuor Artemis, avec lequel elle remporte les concours ARD et Paolo Borciani, et dont l’enregistrement des quatuors de Beethoven a reçu le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Professeur à la Hochschule für Musik de Dresden, elle donne régulièrement des master classes.