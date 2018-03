Le Concours Reine Elisabeth organise du 1er au 12 mai 2018 une session réservée aux chanteurs. Comme certains l'auront probablement remarqué, la session est plus courte que les précédentes. Ce changement a été fait dans une volonté de s'adapter de manière plus pertinente à la catégorie chant. En effet, la majorité des concours de chant ne durent généralement qu'une semaine. Les chanteurs sont tributaires du calendrier des productions des maisons ou des studios d'opéra, et se libérer pour de longues périodes est dès lors plus compliqué. Afin d'organiser le concours en deux semaines, les prestations ont donc été raccourcies et chaque épreuve a réduite été d'un jour. Une chose ne change pas : la session sera dirigée par Arie Van Lysebeth, président du concours de longue date. Le jury est composé de 16 membres d'origines diverses, acclamés et respectés dans leurs domaines respectifs. L'annonce de leur participation au Concours Reine Elisabeth est l’occasion d’en savoir davantage à leur sujet.

Teresa Berganza Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés En 50 ans de carrière internationale, la chanteuse lyrique mezzo-soprano Teresa Berganza a parcouru le monde et a ainsi chanté dans les théâtres les plus prestigieux. Sa présence scénique et sa force d’interprétation ont été acclamées et ont été sollicitées par des producteurs comme F. Zeffirelli, J.P. Ponnelle, G. Strehler, P. Faggioni. Son vaste répertoire s’étend des maîtres baroques italiens aux compositeurs du 20e siècle, avec une prédilection pour la musique espagnole.

Renée Auphan Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Originaire de Marseille, Renée Auphan y commence sa carrière en tant qu’assistante metteur en scène à l’Opéra, avant de devenir soliste. En 1983, elle abandonne cette carrière pour prendre la tête du Festival de Lausanne, qu’elle transforme en une saison d’opéra et de ballet. Elle dirige ensuite le Grand Théâtre de Genève, puis directrice de l’Opéra de Marseille jusqu'en 2009.

Marius Brenciu Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Né en Roumanie en 1973, Marius Brenciu est un ténor qui fait ses débuts en Don Ottavio (Don Giovanni). Il a notamment obtenu le deuxième Prix au Concours Reine Elisabeth, en 2000 et a fait partie du jury du concours de chant en 2014. Il s'est produit avec des grands ensembles comme le Berliner Philharmoniker, le Gewandhaus Orchester, le NDR Sinfonieorchester de Hambourg, le BBC Philharmonic et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il a habité plusieurs années à Bruxelles et il est devenu citoyen belge.

Peter de Caluwe Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Originaire de Termonde, Peter de Caluwe a étudié la littérature et l’histoire du théâtre aux Universités de Gand, Bruxelles et Anvers. En 1986, Gerard Mortier l’invite au Théâtre Royal de la Monnaie, où il travaille comme dramaturge Depuis 2007, il est en est le directeur général/intendant. En octobre 2013, il a été décoré du grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Salvatore Champagne Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Salvatore Champagne s’est produit dans les maisons d’opéra et salles de concerts les plus prestigieuses des États-Unis et d’Europe. Il fait ses débuts en 1988 lorsqu’il est sélectionné comme ténor soliste pour une tournée européenne avec Leonard Bernstein. En 2004, il rejoint la faculté de chant de l’Oberlin College Conservatory, dont il est à présent le Directeur.

Marc Clémeur Marc Clémeur - © Bruno Vessiez Né à Anvers, Marc Clémeur devient producteur de musique classique pour la radio et la télévision belges en 1977. Il est nommé, en 1984, directeur du Vlaams Filharmonisch Orkest et en 1989, directeur général du Vlaamse Opera qui, sous sa direction, a acquis un rayonnement international. En 2009, il devient directeur général de l’Opéra National du Rhin.

Helmut Deutsch Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Bruno Vessiez Helmut Deutsch figure parmi les accompagnateurs de lied les plus demandés et réputés du monde. Il est né à Vienne, où il a étudié au Konservatorium, à la Music Academy et à l’Universität für Musik und darstellende Kunst. Il a joué dans les salles les plus réputées et travaillé avec des chanteurs de renom, parmi lesquels Jonas Kaufmann, Diana Damrau et Michael Volle. Ces dernières années, le développement des jeunes talents a été particulièrement cher à son cœur. Il a été membre du jury de chacune des sessions de chant du Concours Reine Elisabeth depuis 2004.

Serge Dorny Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés En 1983, Serge Dorny a intégré en qualité de dramaturge musical le Théâtre Royal de la Monnaie. En 1989, il devient le directeur artistique du Festival des Flandres. En 1996, il est nommé directeur général et directeur artistique du London Philharmonic Orchestra. Depuis 2003, il est directeur général de l’Opéra National de Lyon. Le 1er septembre 2021, il deviendra directeur général du "Bayerische Staatsoper" (Opéra d'État de Bavière) de Munich. C'est la quatrième session de chant du Concours Reine Elisabeth à laquelle il participe en tant que membre du jury.

Margreet Honig Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés La soprano néerlandaise Margreet Honig a donné de nombreux récitals aux côtés du pianiste Rudolf Jansen, et a aussi enregistré à plusieurs reprises avec lui et le Nederlands Radio Kamerorkest dirigé par Kenneth Montgomery. Elle a été professeur durant de nombreuses années au Conservatoire de Rotterdam et à la Sweelinck Academie du Conservatoire d’Amsterdam. Grâce à son aide en tant que coach vocal, de nombreux étudiants du monde entier ont trouvé le chemin des grandes scènes internationales.

Dominique Meyer Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © GEORG HOCHMUTH - AFP Parallèlement à son implication dans la politique culturelle française, Dominique Meyer est devenu en 1989 consultant pour l’Opéra de Paris, puis Directeur Général. Il est nommé Directeur de l’Opéra de Lausanne en 1994. De 1999 à 2010, il a occupé la fonction de directeur Général et Artistique du Théâtre des Champs-Elysées. Depuis cette date, il est Directeur du Wiener Staatsoper.

Ann Murray Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Tous droits réservés Née à Dublin, la cantatrice mezzo-soprano Ann Murray a tissé des liens étroits avec l’English National Opera et le Royal Opera House. Ses engagements à l’opéra ou en récital l’ont menée aux quatre coins du monde, notamment à Francfort, Dresde, Cologne, Berlin, Munich, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Milan, Vienne (Konzerthaus et Musikverein), Salzbourg, Madrid, Dublin, Chicago, Los Angeles et New York (Metropolitan Opera). Elle avait déjà participé au jury du Concours Reine Elisabeth en 2004 et 2008.

Christoph Prégardien Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Hans Morren Souvent sollicité par les ensembles les plus prestigieux, le ténor lyrique d'origine allemande Christoph Prégardien se produit également en récital : seul, avec son fils le ténor Julian Prégardien, avec la soprano Julia Kleiter ou encore avec l’ensemble canadien Pentaèdre. Depuis 2012, il dirige les grands oratorios de Bach, en partenariat avec Le Concert Lorrain. Il est professeur à la Hochschule für Musik und Tanz de Cologne depuis 2004. Il avait déjà participé au jury de la session chant en 2014.

Christophe Rousset Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Ignacio Barrios Fondateur de l’ensemble Les Talens Lyriques en 1991 et claveciniste internationalement reconnu, Christophe Rousset est un musicien et chef d’orchestre. Il poursuit une carrière active de claveciniste et de chambriste en se produisant et en enregistrant sur les plus beaux instruments historiques. Il se consacre également à la recherche musicale et à l’écriture, à travers des éditions critiques et la publication de monographies consacrées à Rameau et à François Couperin.

Peter Schreier Le jury du Concours Reine Elisabeth 2018 - © Diplômé en 1959 en chant et en direction d'orchestre, Peter Schreir rejoint la compagnie du Staatsoper de Dresde en tant que ténor lyrique. Par après, il fut l’invité des institutions les plus prestigieuses, parmi lesquelles les Staatsoper de Berlin et Vienne, les festivals de Vienne, Salzbourg et Bayreuth et la Scala de Milan. Parallèlement à sa carrière de chanteur, il dirige pour la première fois en concert la Dresden Staatskapelle en 1970 et se spécialise depuis lors dans la musique de Bach et Mozart.