Le jury de la finale du Concours Reine Elisabeth 2021

Dans cette édition particulière du Concours Reine Elisabeth, les membres du jury ont été le seul public ou presque devant lequel les candidats ont pu jouer leurs prestations, lors des différentes épreuves. A l'exception de la reine Mathilde, Présidente d'honneur du Concours depuis 2013, qui est venue suivre quelques prestations de la demi-finale, et qui aura été présente lors de toutes les soirées de la finale, et de quelques membres de la presse qui ont été également admis dans la salle Henry Le Boeuf cette semaine.

14 images Les membres du jury, masqués et installés à bonne distance à la traditionnelle table rouge © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager Elisso Virsaladze et Gilles Ledure © Queen Elisabeth Competition - Derek Prager

Vu les règles sanitaires, les membres du jury étaient assis à bonne distance les uns de autres, et masqués, et ils ont pu noter toutes les prestations. Leurs notes ont été remises à un huissier de justice à la fin de chaque épreuve. Il est à remarquer que s’ils ont des étudiants parmi les candidats qu’ils doivent évaluer, ils ne votent pas pour ceux-ci. À la fin de chaque épreuve, il n’y aura pas de délibération. Quant au président du jury, Gilles Ledure pour cette édition piano, il a la fonction d’organiser les opérations de la session mais il ne prend pas part aux votes. Aux membres du jury de la demi-finale, est venu s’ajouter le pianiste argentin Nelson Goerner.

Nelson Goerner © CMIREB Né en Argentine en 1969, Nelson Goerner a étudié au Conservatoire national de Buenos Aires, où il remporte le Concours Franz Liszt, en 1986. Il part ensuite étudier en Suisse, auprès de Maria Tipo. En 1990, il remporte le Concours international de Genève. Fréquemment invité aux festivals de La Roque d’Anthéron, de Verbier, de Salzbourg, à La Folle Journée, ou encore aux BBC Proms, il joue en soliste avec des orchestres comme le Philharmonia Orchestra, le Deutsches Symphonie Orchester de Berlin, le NHK Symphony Orchestra de Tokyo, l’Orchestre de Paris, le Los Angeles Philharmonic et la Deutsche Kammerphilharmonie, sous la direction de chefs tels que Vladimir Ashkenazy, Philippe Herreweghe, Neeme Järvi, Sir Mark Elder, Paavo Järvi, Vassily Sinaisky, Jonathan Nott, Fabio Luisi et Esa-Pekka Salonen. Dans le domaine de la musique de chambre, il a pu jouer avec Martha Argerich, Steven Isserlis, Gary Hoffman, et se produit cette saison avec Sol Gabetta et Renaud Capuçon. Nelson Goerner a réalisé de nombreux enregistrements pour Alpha Classics, récompensés notamment d’un Diapason d’Or de l’année, d’un Choc de Classica, d’un Recording of the month du BBC Music Magazine et d’un Editor’s choice du Gramophone. Nelson Goerner a déjà été membre du jury lors de l’édition 2016 du Concours Reine Elisabeth (en demi-finale et en finale).

La suite du portrait du jury de la première épreuve du Concours Reine Elisabeth 2021.

Gilles Ledure, président du jury du Concours Reine Elisabeth © Lander Loeckx Le président du jury est Gilles Ledure. Il est à remarquer qu’en première épreuve, ainsi qu’en demi-finale, il est également l’hôte de la compétition, puisque depuis 2011, il est le Directeur général et artistique de Flagey. Après des études de musicologie à Leuven, et à Paris, sa carrière l’amène à La Monnaie, puis à l’Orchestre National de Belgique. Il sera à la tête de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg à partir de 2006 et deviendra peu après Directeur artistique de l’Orchestre National de Lille et du Lille Piano Festival jusqu’en 2011. En 2019, il a succédé à Arie Van Lysebeth en tant que Président du Jury des sessions instrumentales du Concours Reine Elisabeth : Violon 2019, Piano 2021 et Violoncelle 2022.

Jean-Philippe Collard © CMIREB Jean-Philippe Collard est un pianiste français, né en 1948. Actuellement directeur artistique des Flâneries musicales de Reims, il a commencé le piano à l’âge de 5 ans. À seize ans, il obtient son Premier Prix de piano au Conservatoire de Musique de Paris, puis il entame une carrière internationale. À ce jour, sa discographie comporte plus de 50 titres, et il parcourt les plus grandes scènes internationales (le Carnegie Hall, le Royal Albert Hall, etc.) Il a joué avec les plus grands chefs d’orchestre de notre époque. En 1988, il reçoit la Victoire de la musique du soliste de musique classique de l’année.

Ralf Gothóni © CMIREB Ralf Gothóni est un pianiste, chef d’orchestre, compositeur et auteur germano-finlandais. Il s’est produit lors des festivals les plus prestigieux et en compagnie d’orchestres de premier plan, tant comme pianiste que comme chef d’orchestre, dirigeant parfois lui-même depuis le clavier, double rôle qu’il a endossé régulièrement lorsqu’il était chef permanent de l’English Chamber Orchestra de 2001 à 2010. Fervent défenseur de la musique contemporaine, il a créé des œuvres de compositeurs comme Einojuhani Rautavaara, Aulis Sallinen, C. Curtis-Smith, John Tavener, Jeajoon Ryu, Srul Irving Glick. Il a enseigné la musique de chambre notamment à Hambourg, Berlin et Madrid, et donne régulièrement des master classes partout dans le monde.

Momo Kodama © CMIREB Momo Kodama est née au Japon, et elle a suivi ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle se perfectionne ensuite auprès des plus grands maîtres : Murray Perahia, András Schiff, Vera Gornostaeva et Tatiana Nikolaïeva, avant de devenir, en 1991, la plus jeune lauréate du Concours international ARD de Munich. Momo Kodama a été invitée à jouer avec les Berliner Philharmoniker, le Boston Symphony Orchestra, le Bayerisches Staatsorchester, le NHK Symphony Orchestra, NDR Elbphilharmonie Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Seiji Ozawa, Eliahu Inbal, Charles Dutoit, Kent Nagano, Roger Norrington, Lawrence Foster et André Previn. Elle donne régulièrement des master classes, par exemple avec l’Orchestre de Chambre de Paris dans le cadre de la Paris Play-Direct Academy. Le 3 mai, Momo Kodama était l’invitée de Musiq3

Aleksandar Madžar © CMIREB Né à Belgrade en 1968, Aleksandar Madžar a commencé à étudier le piano avec Gordana Malinovic puis Arbo Valdma, à l’Académie de musique de Belgrade. Il travaille ensuite avec Elisso Virsaladze, à Moscou, et avec Daniel Blumenthal, à Bruxelles. Lauréat de plusieurs prix, dont le 3e Prix au Concours international de Leeds (1996), il remporte le 1er Prix au Concours d’exécution musicale de Genève (1987), au Concours international Ferruccio Busoni (1989) et au Concours Umberto Micheli (1997). En 1990, il a fait ses débuts sur scène avec le Berliner Philharmoniker placé sous la direction d’Iván Fischer. Depuis lors, il s’est produit régulièrement en récital ou en musique de chambre, à travers toute l’Europe. Aleksandar Madžar enseigne au Koninklijk Conservatorium de Bruxelles et à la Hochschule für Musik und Theater d’Hamburg.

Jean-Claude Vanden Eynden © CMIREB Jean-Claude Vanden Eynden n’a que 16 ans lorsqu’il est proclamé lauréat du Concours Reine Elisabeth en 1964. Cette précieuse distinction marque le coup d’envoi d’une brillante carrière qui le mène dans les plus belles salles du monde et les festivals les plus réputés : Festivals de Korsholm (Finlande), Umea (Suède), Prades, la Chaise-Dieu et Giverny (France), Delft (Pays-Bas), Séoul (Corée), Stavelot et Seneffe (Belgique). lire aussi : Le portrait de Jean-Claude Vanden Eynden En musique de chambre, il joue avec des partenaires belges et internationaux de tout premier plan comme Véronique Bogaerts, Marie Hallynck, Augustin Dumay, Silvia Marcovici, Mihaela Martin, Miriam Fried, Gérard Caussé, Frans Helmerson, José Van Dam, Walter Boeykens, le Quatuor Enesco, le Quatuor Melos, le Quatuor Ysaÿe, et l’Ensemble César Franck. Son répertoire, vaste et impressionnant, comprend presque tous les grands concertos, un large éventail de pièces de musique de chambre et surtout l’intégrale des œuvres pour piano seul de Maurice Ravel.

Elisso Virsaladze © CMIREB Née en Géorgie, Elisso Virsaladze étudie au Conservatoire de Tbilisi avant de s’installer à Moscou. À 20 ans, elle gagne le 3e Prix au Concours Tchaikovsky, et, quatre ans plus tard, le Premier Prix au Concours Schumann de Zwickau. Depuis lors, elle est reconnue comme l’une des grandes interprètes de Schumann. Aujourd’hui, Elisso Virsaladze se produit régulièrement à Londres, Milan, Rome, Paris, Lisbonne, Baltimore, Tokyo ou Berlin, en récital ou en soliste avec orchestre, sous la direction de chefs renommés comme Rudolf Barschai, Kyril Kondraschin, Mariss Jansons, Ricardo Muti, Kurt Sanderling, Wolfgang Sawallisch, Evgeny Svetlanov et Juri Temirkanov. Elle enseigne au Conservatoire de Moscou et à la Musikhochschule de Munich, et siège comme membre du jury dans de nombreux concours internationaux comme ceux de Santander, Munich, Geza Anda à Zurich, Rubinstein à Tel Aviv, Tchaikovsky à Moscou

Alexei Volodin © CMIREB Né à Leningrad, en 1977, Aexei Volodin a étudié à la Gnessin Academy à Moscou, puis au Conservatoire de Moscou avec Elisso Virsaladze. Il remporte le Concours international Géza Anda en 2003. En tant que soliste, il s’est produit notamment avec l’Orchestre Symphonique de Montréal, le Mariinsky Orchestra, les orchestres symphoniques de la NHK, de la BBC, l’Antwerp Symphony Orchestra, le SWR Symphonieorchester, et joue cette saison notamment avec le Bern Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liege, le Prague Radio Symphony Orchestra et le Russian National Orchestra. Musicien de chambre actif, Alexei Volodin collabore depuis plusieurs années avec le Quatuor Borodin, et joue régulièrement avec des musiciens tels que Janine Jansen, Julian Rachlin, Mischa Maisky et Sol Gabetta. Sa discographie comprend un enregistrement avec le Mariinsky Orchestra et Valery Gergiev ainsi que des albums en solo dédiés à Rachmaninov, Schumann, Ravel, Skryabin et Chopin. Alexei Volodin est régulièrement invité lors de festivals de renom tels que le Kaposvár International Chamber Music Festival, Les nuits du Château de la Moutte, les Variations Musicales de Tannay, le Kissinger Sommer Festival, La Roque d’Anthéron, Les Rencontres Musicales d’Évian, La Folle Journée, le White Nights Festival à Saint-Pétersbourg, le St. Magnus International Festival et le Moscow Easter Festival.