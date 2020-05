Le destin de Jodie Devos

Jodie Devos, un extrait des Jeunes Solistes, Grands Destins - le reportage de Thierry Loreau -... Le Concours Reine Elisabeth 2014 avait mal commencé pour Jodie Devos. Victime d’un malaise au premier tour, elle avait pu finalement se représenter 3 jours plus tard. La suite de son concours fut bien plus heureuse. Elle enchaîna les prestations de feu et d’agilité virtuose avec une très belle 2ème place finale à la clé. Dans un épisode des Jeunes Solistes, Grands Destins, elle s’était confiée à Caroline Veyt. Elle racontait le courage qu’elle avait dû trouver au plus profond d’elle-même pour remonter sur scène et se convaincre que tout irait bien désormais.