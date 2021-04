Le Concours Reine Elisabeth édition piano débutera le 3 mai sans public

Les 64 candidats de l'édition 2021 du Concours Reine Elisabeth piano - © Cmireb

Un protocole sanitaire, élaboré avec l’aide d’une commission composée de spécialistes du milieu médical, sera d’application pendant l’entièreté du Concours de piano. Des adaptations concernent notamment le nombre de candidats admis en demi-finale (12 au lieu de 24) et en finale (six au lieu de 12).

En outre, un proscenium a été rajouté à la scène du Studio 4 de Flagey et de la Salle Henry le Bœuf au Palais des Beaux-Arts afin de permettre aux orchestres de jouer en respectant les règles sanitaires. Le remboursement de 50% des frais de voyage a été étendu à l'ensemble des candidats et le montant octroyé aux demi-finalistes qui n'accèdent pas à la finale a été doublé pour atteindre 2.000 euros.

La situation sanitaire impose également aux organisateurs de tenir le concours sans public. Aucun ticket ne sera donc mis en vente pour cette session.

Mais l’organisation et ses partenaires (RTBF, VRT et Proximus) ont fait en sorte que les séances de la demi-finale, de la finale, et les concerts des lauréats soient retransmis en direct, de même que l’intégralité de la première épreuve, en live vidéo streaming sur le site internet du concours et sur la plateforme auvio.be.

Cette première épreuve se déroulera du 3 au 8 mai, avant la demi-finale, prévue du 10 au 15 mai et la finale, du 24 au 29 mai. Un concert des lauréats est également prévu le 7 juin, Salle Reine Elisabeth d’Anvers alors que le concert de clôture aura lieu le 9 juin, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

