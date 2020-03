Le Concours Reine Elisabeth a publié la liste des candidats pour l'édition 2020 dédiée au piano

74 candidats ont été retenus après l'épreuve de sélection qui a eu lieu fin janvier.

Au départ, ils n'étaient pas moins de 331 candidats, âgés entre 18 et 30 ans, à tenter leur chance pour cette session. Chacun devait envoyer 4 vidéos : un prélude et fugue du " Clavier bien tempéré " de J.S. Bach, une sonate de Haydn, Mozart, Beethoven ou Schubert, une étude de Chopin et une œuvre au choix pour piano solo.

Un jury international a visionné les vidéos des candidats : il était composé de Frank Braley, Jean-Philippe Collard, François-Frédéric Guy, Daejin Kim, Momo Kodama, Aleksandar Madzar, Jan Michiels, Liebrecht Vanbeckevoort, Jean-Claude Vanden Eynden, Elisso Virsaladze et Boyan Vodenitcharov.

Parmi les 74 candidats sélectionnés, on compte 58 hommes et 16 femmes, de 19 nationalités différentes : sans surprise, comme chaque années, les Coréens et Coréennes sont majoritaires, avec 17 pianistes, suivis par les Russes, 12, et les Français 8. La Chine et les Etats-Unis ont chacun 6 candidats retenus. Malheureusement, il n'y aura pas de Belge au concours 2020.

Le tirage au sort de l'ordre de passage en première épreuve sera rendu public le 1er mai, et dès le 4 mai, les 74 candidats se produiront sur la scène du Studio 4 à Flagey.

Pour cette première épreuve, les candidats auront préparé un programme selon le canevas suivant :

- Le premier mouvement d’une sonate de Haydn, Mozart ou Beethoven (jusqu’à l’op.28 inclus)

- Une œuvre au choix. La durée totale de ces deux œuvres ne peut pas excéder 14 minutes

- Quatre études :

a. Une étude de Chopin

b. Une étude de Liszt

c. Une étude à choisir parmi celles de Bartok, Debussy, Prokofiev, Rachmaninov, Skryabin et Stravinsky

d. Une étude à choisir parmi celles de Abrahamsen, Dusapin, Ligeti, Mantovani, Messiaen, Ohana et Rautavaara