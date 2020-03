Le Concours Reine Elisabeth 2020 suspendu par le coronavirus

La nouvelle vient officiellement de tomber : les organisateurs du Concours Reine Elisabeth annoncent que l'édition 2020 consacrée au piano n'aura pas lieu aux dates prévues, à savoir du 4 au 30 mai.

L'idée d'un report est évoquée, mais sa faisabilité reste à l'étude. Et le suspens reste entier, notamment pour les participants au Concours.

Rappelons que 74 candidats ont été sélectionnés pour participer à la première épreuve, du 4 au 9 mai, et que ces jeunes pianistes viennent du monde entier.

En ce qui concerne les abonnements, et les tickets déjà vendus, les organisateurs font appel à la patience et à la compréhension des spectateurs, qu'ils tiendront au courant dès que possible.