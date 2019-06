Le coffret du Concours Reine Elisabeth

Comme à chaque édition du Concours, un coffret des meilleurs moments du Concours Reine Elisabeth 2019 comprendra 4 CD et vous fera revivre les plus belles prestations des six premiers lauréats.

L'équipe du Concours Reine Elisabeth a relevé le défi de réaliser en seulement quelques jours un coffret de 4 CDs reprenant les moments les plus mémorables du Concours de violon. Il est disponible chez les meilleurs disquaires ou sur le site du Concours.

Il reprendra des extraits des prestations des six premiers lauréats. On retrouvera ces jeunes artistes dans les concertos avec orchestre, aussi bien les concertos de Mozart avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de Jean-Jacques Kantorow que les grands concertos du répertoire des finales avec le Belgian National Orchestra sous la direction de Hugh Wolff. Leurs prestations en musique de chambre des demi-finales ne seront bien entendu pas oubliées. Vous retrouverez les prestations des 6 premiers lauréats, Stella Chen (1e lauréat), Timothy Chooi (2e lauréat), Stephen Kim (3e lauréat), Shannon Lee (4e lauréat), Júlia Pusker (5e lauréat), Ioana Cristina Goicea (6e lauréat) mais également celles de Sylvia Huang, prix Musiq3 du public et également prix Canvas du public.