La Reine Mathilde se réjouit de cette édition du Concours Reine Elisabeth qu’elle soutient pleinement

La Reine Mathilde a tenu à envoyer un message personnel aux musiciens, aux organisateurs, et aux spectateurs de cette édition particulière du Concours Reine Elisabeth.

En tant que Présidente d’honneur, la Reine suit la tradition instaurée par la Reine Elisabeth et la Reine Fabiola. Durant chaque édition du Concours depuis 2013, elle assiste à de nombreuses prestations à Flagey et est présente à la plupart des soirées de finale, très souvent accompagnée par un ou plusieurs membres de la Famille Royale.

Et le dernier soir de la finale, la Reine rencontre les 12 lauréats pour un bref entretien et une traditionnelle séance de photos. Le premier prix d’une valeur de 25.000 € remis au premier lauréat, est d’ailleurs intitulé "Grand Prix International Reine Elisabeth", Prix "Reine Mathilde".

Voici le contenu de son message.