La finale du Concours Reine Elisabeth aura lieu du 24 au 29 mai à Bozar

Les 6 finalistes du Concours Reine Elisabeth 2021 : Sergei Redkin, Tomoki Sakata, Keigo Mukawa, Jonathan Fournel, Dmitry Sin et Vitaly Starikov sont tous en train de se préparer pour la finale du Concours Reine Elisabeth qui se déroulera à Bozar du 24 au 29 mai.

Ils sont 6 et non pas 12 parce que le règlement du concours a dû être modifié pour répondre aux exigences de la sécurité sanitaire contre le coronavirus. Depuis lundi, ils sont arrivés un par un à la Chapelle Musicale, selon leur ordre de passage, pour étudier l’œuvre imposée en finale. Ils ont donc une semaine, ni plus ni moins, pour étudier l’œuvre, sans aide extérieure. Leur séjour est organisé selon le protocole sanitaire établi.

Samedi, jour où ils seront présents tous les six, une rencontre digitale en visioconférence est prévue avec Sa Majesté la Reine Mathilde, dont le Concours bénéficie du Haut Patronage. La rencontre des finalistes avec Bruno Mantovani, compositeur de l’œuvre imposée, aura également lieu en visioconférence.