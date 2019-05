L'interview exclusive de la Reine Mathilde, présidente d'honneur du Concours Reine Elisabeth

L'interview exclusive de Sa Majesté la Reine Mathilde - Dans les coulisses du Concours Reine... La Reine Mathilde nous a reçus dans le Salon Royal du Palais des Beaux-Arts et nous a accordés une interview centrée autour de sa passion pour la musique et pour le Concours Musical International Reine Elisabeth. Elle est la troisième Reine à remplir le rôle de Présidente d’honneur de ce prestigieux concours initié par la Reine Elisabeth et perpétué ensuite par la Reine Fabiola. Une interview de Vincent Delbushaye.