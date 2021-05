Keigo Mukawa : portrait du finaliste du Concours Reine Elisabeth 2021 piano

On sent tout de suite dans son jeu l’influence de la musique française . Il y fait montre de poésie, d’élégance et de finesse. Ce qui est fascinant avec Keigo c’est qu’il va au-delà des notes. Il comprend la pièce qu’il joue tellement intensément qu’on dirait que c’est lui qui l’a composée.

Pour arriver à un tel résultat, il se promène beaucoup, 3 fois par jour, pour réfléchir à ce qu’il va dire dans une pièce. Il ne passe pas toutes ses journées au piano. La réflexion dans la nature est tout aussi importante que l’apprentissage au clavier. Sa jeunesse passée dans la campagne japonaise y est sans doute pour beaucoup.

En finale, il jouera le 2e concerto de Prokofiev. Il aime cette pièce car il y sent l’ambition de ce jeune compositeur de 20 ans qui voulait inventer une musique différente, novatrice et surprenante.

Il a également 2 passions, sans doute influencées par le raffinement à la française qu’il apprécie tout particulièrement : le café et le vin. Il aime déguster et en apprendre toujours plus sur les saveurs et les régions d’origine pour apprécier encore plus intensément le moment.

À l’occasion du tournage, il a offert à sa famille d’accueil une bouteille de Saint-Emilion de 2016 qu’il avait choisie avec amour pour les remercier de leur hospitalité.