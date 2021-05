Keigo Mukawa, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2021

Queen Elisabeth 2021 - Piano - Keigo Mukawa - Récital - Concours Reine Elisabeth – Demi-finale -... Lors de la demi-finale du Concours Reine Elisabeth, Keigo Mukawa a interprété le récital suivant : PIERRE JODLOWSKI Nocturne JEAN-PHILIPPE RAMEAU Gavotte et six doubles SERGEY RACHMANINOV Variations sur un thème de Corelli op. 42 DMITRY SHOSTAKOVICH Prélude et Fugue en ré bémol majeur op. 87/15