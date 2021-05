Jonathan Fournel, les prestations du 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2021

Jonathan Fournel est né le 2 octobre 1993 à Sarrebourg, en France.

Il commence le piano en 2000, au Conservatoire de Sarreguemines où enseigne son père. Il est admis en 2001 au Conservatoire de Strasbourg, puis en 2006, il est admis à la Musikhochschule de Saarbrücken. En 2009, il est reçu au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il obtient son Master de piano avec mention très bien en 2014 ainsi que le Diplôme d’Artiste Interprète en 2016.

Depuis septembre 2016, il se perfectionne auprès de Louis Lortie et Avo Kouyoumdjian à la "Chapelle Musicale Reine Élisabeth de Belgique".

Jonathan remporte à 12 ans : le 1er prix au Concours Madeleine de Valmalète et le 1er prix de la fondation Maurice Ravel, à 14 ans le prix Franz Liszt au concours d’Ile-de-France et à 15 ans le 1er prix au Concours de l’Orchestre Universitaire de Strasbourg.

Dans les années qui suivent, il remporte successivement : le prix du meilleur candidat Français au Concours International d’Épinal, le 2ème prix au Concours Ettore Pozzoli en Italie, le 1er prix au Concours International du Lion’s Club Thomas Kuti, puis le 1er prix du Concours Viotti de Vercelli en Italie, et le 1er prix au Concours International d’Écosse à Glasgow, à l’issue duquel il reçoit le prix Blüthner qui lui décerne un piano à queue.

Jonathan donne des concerts depuis l’âge de 10 ans. Il joue pour la première fois avec orchestre à 14 ans, le concerto n°3 de Beethoven. Et il enchaîne les concerts internationaux, en France, en Allemagne, en Pologne, en Corée du Sud et en Chine. Son répertoire est aussi bien classique que contemporain.

Et s’il joue régulièrement en tant que soliste, il se produit également avec différents musiciens et ensembles de musique de chambre tels que Anne Bella, Gauthier Capuçon, Rémi Delangle, Augustin Dumay, Hildegarde Fesneau, Mohammed Hiber, Victor Julien-Laferrière, Christine Lee, Chi Li, David Petrlik, Vassilena Serafimova, le quatuor Akilone, le quatuor Hermès et le quatuor Modigliani.