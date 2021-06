Jonathan Fournel, 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2021 : portrait d’un musicien passionné

Lors de cette session, il a fait l’unanimité puisqu’il a aussi remporté les prix du public de Musiq3 et de la VRT . Même en jouant dans une salle vide, dans une atmosphère un peu triste, il a réussi à la fois à forcer l’admiration de ses pairs et à conquérir un nouveau public.

Ces quelques mots prononcés par le Président du jury du Concours Reine Elisabeth ont changé en quelques secondes toute la vie de Jonathan. Lorsque nous l’avons filmé quelques jours après cette soirée grandiose, il n’osait toujours pas ouvrir son téléphone de peur de découvrir les centaines de sollicitations d’agents et d’organisateurs de concerts. Il était évidemment euphorique mais en même temps angoissé car il venait de se rendre compte que sa carrière allait prendre une tournure internationale .

Il faut dire que Jonathan est un passionné . Lorsqu’il se met au piano, il veut avant tout raconter une histoire , créer différentes atmosphères et transmettre ses propres émotions. Pour ce faire, il utilise les contrastes . Dans les moments calmes, il est très délicat et la moindre de ses intentions se lit sur son visage. Dans les moments plus dramatiques, il déploie toute sa puissance et rivalise avec l’orchestre.

Mais Jonathan a d’autres passions. Il est né en Lorraine, dans un petit village de l’Est de la France, loin des villes trépidantes. Son père, organiste et menuisier, l’emmenait depuis son plus âge dans les forêts en tracteur pour ramener du bois qui servait à chauffer la maison. Sa mère, originaire de l’île de la Réunion, lui a transmis son amour pour la flore. Cette vie dans la nature l’a forgé et le marquera à jamais.

Dans son appartement, partout où se porte le regard, des plantes tombent du plafond, d’autres poussent verticalement sur le piano, elles remplissent chaque espace libre.

Pour nous parler de sa passion pour les plantes, nous l’avons emmené au Jardin Botanique de Meise. Dans les serres tropicales ou les sentiers forestiers européens, Jonathan se sent chez lui. Regarder une plante pousser, l’entretenir, ça prend du temps. C’est pareil pour la musique. Pour apprécier une œuvre, il faut la comprendre, la construire, l’analyser, la faire sienne. Pour ce qui est des fleurs et de la musique, l’investissement est le même, il faut être passionné et aller jusqu’au bout des choses.

Il a étudié plusieurs années à la Chapelle Reine Elisabeth avec Louis Lortie et vit désormais dans le centre de Bruxelles. Même s’il va désormais donner des concerts dans le monde entier, il n’oubliera jamais le public belge qui l’a définitivement adopté.