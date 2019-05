Je Sais Pas Vous - Tchaikovsky - Concerto en ré majeur pour violon

En 1877, Tchaikovsky reçoit une lettre d'amour d'une ancienne élève, Antonina, elle veut l'épouser et là les problèmes commencent..

Et de un, il ne se souvient plus d'elle, et de deux, il est gay et triste de l'être. Mais il l'épouse quand même, et de trois, il se rend compte qu'elle n'y entend rien en musique.. Après trois mois de mariage, il sombre dans la dépression, et c'est là qu'il rencontre un violoniste qui lui fait découvrir la Symphonie espagnole de Lalo.

Rine de tel que pour lui redonner l'inspiration qui se traduire par ce concerto pour violon où il peut exprimer son immense talent de mélodiste..