Il y a 10 ans, Lorenzo Gatto remportait le 2e prix du Concours Reine Elisabeth violon

Queen Elisabeth 2009 - la proclamation - Concours Reine Elisabeth - Finale - 15/05/2019 Proclamation des lauréats de l'édition 2009 du Concours Reine Elisabeth consacrée au violon : 1e lauréat, Ray Chen, et 2e lauréat, Lorenzo Gatto.

L'ambiance est déjà très enthousiaste après la proclamation du 1er lauréat, Ray Chen, pris d'assaut par les micros et les caméras, mais ce n'est rien à côté de ce qui va suivre l'annonce du président du jury, Arie van Lysebeth.

Lorsque les commentateurs l'ont vu arriver sur scène pour sa prestation en finale, ils n'ont pu s'empêcher de le comparer à Yossif Ivanov, un autre violoniste belge, qui avait obtenu le 2e prix en 2005 lors de la session précédente du Concours consacrée au violon. Ils ont tous les deux le même âge, et tous les deux ont suivi l'enseignement d'Augustin Dumay à la Chapelle Reine Elisabeth.

Concours Reine Elisabeth 2019

Lorenzo Gatto a participé à la pré-selection des candidats pour l'édition 2019 du concours, et il a également fait partie du jury de la première épreuve.

Mais si son rôle officiel s'arrête là, il sera l'invité de Patrick Leterme et Caroline Veyt ce lundi 25 mai sur la Trois et sur Auvio, pour le premier jour de la finale. Il sera également présent le samedi 25 mai, dans le direct de Camille De Rijck sur Musiq'3 pour commenter la dernière soirée de finale, et les résultats.