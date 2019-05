« Fidl » de Kimmo Hakola : « J'ai eu envie de rendre hommage à cette tradition du violon »

Fidl, l’imposé des finales - Dernière ligne droite pour le Concours Reine Elisabeth. Les douze... Kimmo Hakola est né en 1958 à Jyväskylä en Finlande. Il a étudié la composition avec Einojuhani Rautavaara à l’Académie Sibelius. Son parcours est marqué par de nombreuses distinctions dont deux à la tribune des compositeurs de L’UNESCO. Il a composé six opéras, deux oratorios mais aussi des œuvres orchestrales, des concertos, des œuvres chorales, vocales et de la musique de chambre. Sa musique reflète un pouvoir dramatique sans compromis et une qualité musicale exceptionnelle. Fidl L’imposé des finales s’intitule Fidl, ce qui signifie « violon » en Yiddish. En lui donnant ce titre, Kimmo Hakola a voulu rendre hommage à cette longue tradition du violon, il s’inspire également des lauréats qui ont marqué l’histoire du concours, David Oistrack notamment. Kimmo Hakola au micro de François Caudron