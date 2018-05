Deuxième soirée pour la Finale du Concours Reine Elisabeth

Les chanteurs retenus en finale doivent interpréter trois à six pièces de leur choix. Ces pièces doivent être différentes des pièces présentées en demi-finale, et doivent être choisies dans la liste de répertoire établie par le Concours. Deux pièces au maximum peuvent être du même compositeur. Les finalistes seront accompagnés par l’ Orchestre Symphonique de la Monnaie , dirigé par Alain Altinoglu .

La finale du Concours Reine Elisabeth 2018 chant se déroule en trois soirées, à Bozar. Ils sont quatre finalistes à se présenter tous les soirs devant le jury et le public du Palais des Beaux-arts.

Rocío Pérez, soprano, Espagne

son programme :

WOLFGANG AMADEUS MOZART Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen [KÖNIGIN DER NACHT – DIE ZAUBERFLÖTE]

VINCENZO BELLINI Oh ! se una volta sola – Ah, non credea mirarti – Ah, non giunge uman pensiero [AMINA – LA SONNAMBULA]



LÉO DELIBES Où va la jeune hindoue [ LAKMÉ – LAKMÉ]

