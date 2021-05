Deuxième jour de la première épreuve du Concours Reine Elisabeth

Ce mardi, il n’y aura pas deux mais trois sessions de première épreuve sur la scène du Studio 4 de Flagey, respectivement à 12h, 16h et 20h.

Les 13 pianistes du jour se présenteront en récital et proposeront une œuvre de leur choix et le premier mouvement d’une sonate classique de Beethoven, Haydn ou Mozart. Le candidat jouera également une ou deux études des quatre qu’il a étudiées : une de Chopin ; une de Liszt ; une des études de Bartók, Debussy, Prokofiev, Rachmaninov, Skryabin ou Stravinsky ; et une des études d’Abrahamsen, Dusapin, Ligeti, Mantovani, Messiaen, Ohana ou Rautavaara.

Toutes ces sessions seront retransmises en direct sur Auvio.