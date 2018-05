Dernière soirée de Finale au Concours Reine Elisabeth

Marianne Croux, soprano, France-Belgique

WOLFGANG AMADEUS MOZART Solitudini amiche – Zeffiretti lusinghieri [ ILIA – IDOMENEO]

ALBAN BER G Die Nachtigall [ 7 FRÜHE LIEDER – THEODOR STORM]

GIACOMO PUCCINI Quando m’en vo [MUSETTA – LA BOHÈME]

IGOR STRAVINSKY No word from Tom – Quietly night – I go, I go to him [ ANNE – THE RAKE’S PROGRESS]

