Dernière soirée de Finale au Concours Reine Elisabeth

C'est la dernière soirée du Concours Reine Elisabeth de violon. Ce soir, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, vers 1h du matin, on connaîtra le classement des 12 finalistes.

La première candidate à se présenter sur la scène de Bozar ce soir est Shannon Lee. Elle est américaine et canadienne, elle a 26 ans. En demi-finale, elle n'avait pas montré de grande originalité dans l'interprétation du concerto de Mozart, mais il y avait un beau dialogue avec le chef.

Dans son récital, on a pu entendre des nuances dans la sonate de Brahms, à nombreuses reprises, elle varie les timbres, les couleurs. Son jeu est vivant mais il apparaît comme vide de charme et de chaleur.

Elle joue du violon depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, elle étudie à Cleveland.

Après la pièce imposée, elle jouera le concerto en ré majeur de Tchaikovsky, et ce sera la 3ème version de ce concerto que nous entendrons au cours de la finale : « J'adore cette pièce. Pour moi, c'est un retour en arrière car je ne l'ai pas joué avec orchestre depuis mon adolescence. C'est un classique, et pour de bonnes raisons : c'est une véritable histoire épique, on a envie de savoir ce qui va se passer... c'est une musique très intéressante ».

La dernière candidate de la soirée sera Eva Rabchevska, 22 ans, ukrainienne. C'est la candidate la plus jeune de cette session de violon 2019.

Elle étudie à Madrid à l'Ecole Reine Sofia. Contrairement à certains candidats qui sont très conscients de leur très haut niveau dans les concours internationaux, Eva Rabchevska a vécu cette compétition en avançant pas à pas : « J'espère pouvoir profiter de la musique, en finale. Faire mon possible, ne rien regretter... d'ailleurs déjà maintenant je ne regrette rien car je ne m'attendais pas du tout à être sélectionnée pour la finale. Je suis déjà très contente, et j'accepterai la place que m'attribuera le jury, quelle qu'elle soit ».

Ce soir vers 1h du matin, Gilles Ledure le président du jury montera sur la scène du Palais des Beaux-Arts, avec les membres du jury. Il dévoilera le classement des 6 lauréats, les premiers candidats finalistes. Pour rappel, les 6 autres sont également qualifiés de « lauréats du concours », mais ils ne sont pas classés.