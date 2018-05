Dernière séance de la demi-finale du Concours avant la proclamation

Le jury attend de voir les 6 derniers candidats avant de se prononcer sur la liste des finalistes : ils se présenteront donc ce soir, à 20h sur la scène du Studio 4 de Flagey, avec un récital de 20 minutes, avec accompagnement au piano.

Le public devrait être particulièrement attentif, puisque les deux candidates belges se produiront ce soir, Charlotte Wajnberg, et Marianne Croux. Avec elles, les françaises Axelle Fanyo, et Dania El Zein, le roumain George Ionuț Vîrban et l'allemand Samuel Hasselhorn.

