Demi-finale du Concours Reine Elisabeth : regardez le programme du jeudi 13 mai en replay

Concours Reine Elisabeth Piano 2021 - Demi-finale session 16h - Keigo Mukawa - 13/05/2021 Le Concours Reine Elisabeth-piano, qui n'avait pu être organisé l'année dernière en raison de la crise sanitaire, se déroulera bien du 3 mai au 9 juin 2021, mais sans public. La RTBF assurera une diffusion complète du Concours dans son intégralité, sur tous ses canaux. Retrouvez la prestation complète de Keigo Mukawa en demi-finale : Le Concerto : WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto n. 27 en si bémol majeur KV 595 (Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dir. Frank Braley) Le récital : - DMITRY SHOSTAKOVICH Prélude et Fugue en ré bémol majeur op. 87/15 - SERGEY RACHMANINOV Variations sur un thème de Corelli op. 42 - PIERRE JODLOWSKI Nocturne - JEAN-PHILIPPE RAMEAU Gavotte et six doubles