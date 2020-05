De l’apprentissage de l’imposé du Concours Reine Elisabeth : florilège

L’apprentissage de l’imposé à la Chapelle lors des sessions de piano 1960, 1968, 1972 et 1975... La RTBF dispose de nombreuses archives en noir et blanc et en couleurs des sessions de piano de 1960 à 1975. Les finalistes belges enfermés à la Chapelle, Dominique Cornil et Evelyne Brancart notamment, se plaignent amèrement de l’imposé, pratiquement injouable. Ils essaient de le déchiffrer devant notre caméra mais toutes les 2 affirment que vraiment, ce n’est sûrement pas un pianiste qui a écrit cette œuvre. Ce qui est aussitôt confirmé par le compositeur lui-même !