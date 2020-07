Concours Reine Elisabeth session d'été : Yuzuko Horigome et Denis Kozhukhin

Ces deux artistes ont brillé à 30 ans d'intervalle lors de leurs prestations au Concours Reine Elisabeth. Dans cette émission réalisée par Thierry Loreau, et diffusée ce jeudi soir sur la Trois, retrouvons la charmeuse, Yuzuko Horigome, 1ère lauréate 1980, et Denis Kozhukhin, 1er lauréat 2010.

Discipline : piano

Premier Prix : 2010

Pays : Russie

Age : 23 ans

Denis Kozhukhin a gagné le Concours Reine Elisabeth en 2010. Il est passionné par tous les arts mais plus particulièrement par la littérature. Lorsque nous avons filmé son portrait après son Premier Prix, il nous avait confié qu’il avait déjà lu 3 fois Don Quichotte, en espagnol !

A l’âge de 14 ans, il a quitté sa Russie natale pour continuer sa formation à Madrid. Il s’était expatrié tout seul, sans connaître la langue ni personne sur place. Dans son interprétation du Concerto n° 2 de Prokofiev, on sent son amour pour les romans. Un concerto est un drame, avec plusieurs chapitres, chacun avec ses émotions et ses atmosphères propres. Il nous raconte une histoire et on y croit. Tout a été pensé, compris et intériorisé. Il a un côté merveilleux, éclatant, renforcé par une maîtrise technique sans failles.

Son son est ample et puissant. Il n’est jamais couvert par l’orchestre malgré les tutti sonores et garde toujours le leadership. Son portrait révèle également un grand épicurien, un amateur de vin et de bonne chère car la cuisine et le choix du breuvage qui s’harmonise avec lui est aussi de l’art.

On le retrouve dans ce portrait, réalisé quelques jours après la proclamation des lauréats du Concours 2010.