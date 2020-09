Concours Reine Elisabeth session d'été : Vadim Repin et Samuel Hasselhorn

Un contraste à découvrir dans l'émission réalisée par Thierry Loreau sur les premiers prix du Concours Reine Elisabeth. A voir ce jeudi 3 septembre sur La Trois et sur Auvio à 22h13.

29 ans séparent le Premier Prix de Vadim Repin et celui de Samuel Hasselhorn. Entre ces 2 artistes, c’est le grand écart. L’un ne cesse de montrer sa fougue, l’autre reste dans une sobriété mesurée et assumée.

Vadim Repin, le Fougueux

Vadim Repin lors de la finale du Concours Reine Elisabeth en 1989 - © RTBF

Discipline : violon

Premier Prix : 1989

Pays : Russie

Age : 17 ans

Vadim Repin est un phénomène comme il n’en existe qu’un par génération. Il n’avait que 17 ans en 1989 et venait en droite ligne de sa Sibérie natale et pourtant, il a tout emporté sur son passage. Le feu de sa jeunesse, sa passion, son ardeur ont eu raison du jury et du public belge.

Il ne pouvait évidemment jouer que le Concerto de Tchaikovsky en finale car c’est la seule œuvre dans laquelle il pouvait montrer son assurance, sa puissance, sa virtuosité et son tempérament. Les moments de grande poésie alternaient avec les passages brillants. Le final virevoltant était absolument époustouflant. Sa maîtrise parfaite a affolé les foules, il a vraiment pris le pouvoir et s’est imposé en maître.

C’est aussi un des Premiers Prix du Concours Reine Elisabeth qui réalise la plus belle carrière internationale. C’était encore un adolescent à l’époque mais il a tenu toutes ses promesses. Dans le portrait réalisé par la RTBF après sa victoire, il montrait son autre facette, sa grande timidité. Pas facile de répondre aux multiples interviews et sollicitations quand on ne parle que le Russe.