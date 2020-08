Concours Reine Elisabeth session d'été : Sergey Khachatryan et Thierry Félix

Deux musiciens d'exception sont à l'honneur ce soir, le Magicien Sergey Khachatryan qui nous avait enchanté en 2009 et le surprenant Thierry Félix qui avait remporté la session de chant en 1992 et qui depuis est devenu Prêtre !

Discipline : violon

Premier Prix : 2005

Pays : Arménie

Age : 24 ans

Sergey Khachatryan avait choisi le Concerto de Chostakovitch en finale. C’est une oeuvre très difficile, tout en atmosphère, à 1.000 lieues des effets virtuoses d’un Concerto de Tchaikovsky. Le plus dur est de trouver le ton juste, de faire découvrir au public la dimension poétique de cette œuvre. Sans cette recherche et cette compréhension du concerto par le musicien, la prestation devient vide de sens, sans âme et sans relief.

Sergey a réussi le défi au-delà de toute limite. Il a littéralement emmené les spectateurs dans son monde intérieur, les a ensorcelés, envoûtés comme par magie. On avait l’impression que c’est lui qui avait écrit la pièce et non Chostakovitch. Dans les moments plus rapides et virtuoses, il alliait puissance et nuances mais toujours avec délicatesse. Ses pianissimi étaient époustouflants, il faisait toujours preuve d’un self control absolu, il dominait la scène et la salle. Dans le dernier mouvement, sa précision diabolique et sa virtuosité hors normes ont captivé le Palais des Beaux-Arts. Comme Vadim Repin en 1989, on avait affaire là à un OVNI, un homme qui vient d’une autre planète.

Retrouvons ici le portrait tourné par la RTBF après sa victoire, pour le concert de clôture.