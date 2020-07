Concours Reine Elisabeth session d'été : Pierre-Alain Volondat et Ray Chen

Pierre-Alain Volondat, le mystique

Discipline : piano

Premier prix : 1983

Pays : France

Age : 20 ans

Le passage de Pierre-Alain Volondat au Concours Reine Elisabeth de 1983 est sans conteste un des grands moments de l’histoire du Concours. Dans son concerto de Liszt, dès le début, on pouvait ressentir sa concentration extrême. Il regardait plus le chef d’orchestre Georges Octors que son clavier et rien ne semblait pouvoir le perturber. Comme il l’a dit ensuite au Journal Télévisé, interviewé par Jean-Jacques Jespers et Marcel Croës médusés, il avait une mission, il était dans une sorte de mysticisme. Il savait qu’il allait gagner, il voyait exactement ce qui allait arriver.

A plusieurs moments, il ouvrait les bras en croix devant un public en délire. Ce concerto exige de la théâtralité, de la démonstration. Il faut impressionner, en mettre plein la vue. C’est un grand show, avec des passages très pompeux, d’autres plus lyriques et d’autres plus endiablés. Volondat a réussi à créer ces atmosphères différentes avec un égal bonheur. On peut presque parler d’inspiration divine. Le public et le jury ont vécu un moment d’exception en tout cas.

En finale, Pierre-Alain Volondat avait interprété le Concerto pour piano n° 2 en la majeur S. 125 de Franz Liszt, mais la prestation qui a marqué les esprits de toute une génération, ce fut son passage au Journal Télévisé.