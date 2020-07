Concours Reine Elisabeth session d'été : Frank Braley et Victor Julien-Laferrière

Victor Julien-Laferrière, l’introverti

Victor Julien-Laferrière en finale du Concours Reine Elisabeth - © RTBF

Discipline : violoncelle

Premier Prix : 2017

Pays : France

Age : 27 ans

L’autre musicien mis à l’honneur dans ce programme est le violoncelliste Victor Julien-Laferrière.

Lui aussi est un artiste dans l’âme, très sensible, toujours dans l’élégance et le raffinement. Il réfléchit beaucoup, est très cultivé. Il est issu d’une famille de musiciens et donc, pour lui, faire de la musique est une activité naturelle. Lorsque le Président du jury a annoncé qu’il avait remporté le Premier Prix, en 2017, il était heureux mais il n’a pas explosé de joie. Son bonheur était intérieur. Il n’a rien d’un extraverti, il garde ses sentiments pour lui. Il n’aime pas spécialement se mettre en avant et se sent donc plus attiré par la musique de chambre où il peut créer une plus grande intimité avec des amis, juste pour le plaisir de faire de la musique ensemble. Il conçoit la musique comme un partage. Pourtant, il excelle également dans l’exercice du concerto où le soliste doit affirmer sa présence sur scène. Dans le Concerto n° 1 de Chostakovitch, il avait trouvé le bon ton ironique et grinçant du thème en 4 notes du premier mouvement. Il avait impressionné par sa force tranquille, par son côté inspiré dans les passages plus lents et par son habilité et sa dextérité dans les cadences.

Retrouvez ici le portrait diffusé lors du concert de clôture du premier violoncelliste vainqueur de l’histoire du Concours Reine Elisabeth.