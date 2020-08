Concours Reine Elisabeth session d’été : Baiba Skride et Markus Groh

Ces deux musiciens ont ceci de commun qu’ils ont mis leur virtuosité et leur technique irréprochable totalement au service des œuvres qu’ils ont interprétées en finale du Concours, respectivement en 2001 et en 1995. Voici le portrait croisé de l’élégante Baiba Skride et du robuste Markus Groh.

Elle avait choisi le Concerto de Tchaikovsky, un vrai concerto de concours qui peut être un simple exercice de virtuosité. Baiba, au contraire, en a donné une lecture tout intériorisée. Elle était dans une sorte de rêve éveillé, sa douceur suave et son velouté agréable ont conquis les spectateurs qui, au départ, attendaient sans doute plus de fougue. Mais son élégance, sa prestance et sa grâce ont fait merveille.

Dans la vie, Baiba Skride est une personne très spontanée qui aime la simplicité. Sur scène, elle respire la joie, la confiance et la sérénité. Elle a une telle présence sur scène que les spectateurs sont prêts à l’écouter et à être charmés.

Discipline : piano

Premier Prix : 1995

Pays : Allemagne

Age : 25 ans

Après la solaire Baiba Skride, place au solide Markus Groh. Les Allemands sont connus pour leur robustesse. Markus n’échappe pas à la règle. Mais sa puissance et sa technique redoutable ne le font jamais tomber dans la démonstration ou le mauvais goût. Pourtant, le risque est grand de glisser dans ces travers quand on choisit le Concerto n° 2 de Liszt en finale. Mais il préfère utiliser sa virtuosité pour la mettre au service de l’œuvre, pas pour impressionner le jury. Pour lui, la technique, ce n’est pas du sport. C’est juste un atout de plus pour l’aider à exprimer ses émotions.

Finalement, ce qu’on apprécie le plus chez lui c’est sa tendresse et son intériorité dans les passages calmes et inspirés. Mais transmettre ses sentiments et se mettre à nu devant le public ne rendent pas sa prestation mièvre. Son final est endiablé mais sans effets gratuits. Il dégage une belle assurance, on sent qu’il croit en ce qu’il fait et qu’il est sûr de lui.

Voici le portrait réalisé par la RTBF, après sa proclamation comme 1er lauréat.