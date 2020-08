Concours Reine Elisabeth session d’été : Abdel Rahman El Bacha et Lim Ji Young

Lim Ji Young est la première instrumentiste coréenne à avoir gagné le Concours Reine Elisabeth. C’était en 2015. Elle fait aussi partie de cette nouvelle vague coréenne, appelée la K-Classics Generation, qui truste les Premier Prix des plus grands concours internationaux ces dernières années.

Quand elle a remporté le Concours Reine Elisabeth, elle n’avait que 20 ans et était encore une jeune étudiante qui n’avait jamais quitté son pays. Comme elle le dit souvent, en une seconde, elle est passée du statut d’élève à celui de star. Ji Young rêvait de participer au Concours Reine Elisabeth depuis toute petite et ce rêve a été porté par toute sa famille.

Ce qui fascine chez elle c’est qu’elle ne connaît pas le stress. Elle a une telle assurance, une telle maîtrise sur les événements qu’elle n’est jamais nerveuse avant un concert. Son secret c’est évidemment une excellente préparation et une concentration tellement intense qu’elle reste zen en toutes circonstances. Rien de fâcheux ne peut lui arriver puisqu’elle a pensé à tout pour que le résultat soit le meilleur possible.

On a souvent reproché aux Asiatiques de n’être que d’excellents techniciens et qu’ils jouent sans âme. Rien de plus faux en ce qui concerne cette nouvelle vague coréenne. Ji Young allie un son puissant et une technique irréprochable avec une grande poésie dans les moments plus lyriques et les cadences. Dans son Concerto de Brahms en finale, son dernier mouvement était brillant, plein de fougue mais contrôlé. Elle reste toujours maîtresse de ses émotions. Ji Young, c’est la force tranquille, une artiste qui rend son public heureux.

Retrouvez son portrait, réalisé quelques jours après sa consécration au Concours.